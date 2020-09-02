شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 5889 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما يقترب المؤشر من مستوى المقاومة القوي عند 5900 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر مرة أخرى لمستوى الدعم 5650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,865 وبين مستوى المقاومة هو 5,915 نقطة