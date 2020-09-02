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شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش الاقتصاد الاسترالي يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 7.0% مقابل 0.3% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت إلى اتساع الانكماش إلى 6.0%.
وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشاً 6.3% مقابل نمو 1.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت إلى انكماش 5.3%.
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