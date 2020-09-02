شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 7٫40 ريال، وهو ما اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 7٫20 ريال كمستوى أول ثم 6٫65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.26 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.51 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط