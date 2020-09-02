شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 33٫10 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، مما يشير إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 40 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 34 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 31 بينما مستوى المقاومة هو 35 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد