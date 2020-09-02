شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 46٫60 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة طويلة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 61 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة 50 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 45 بينما مستوى المقاومة هو 50 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد