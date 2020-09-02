شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 64 فلس، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 67٫60 فلس، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 70 فلس كمستوى أول ثم 77 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 64 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 66.6 بينما مستوى المقاومة هو 68.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد