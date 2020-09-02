شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يقفز لأعلى -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى لينهي تداولاته عند مستوى 18٫50 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم في ثلاثة اشهر، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 25 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 20 فلس. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17 بينما مستوى المقاومة هو 20.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد