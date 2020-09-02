زين (ZAIN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 02-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق عند مستوى 590 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 575 فلس كمستوى أول ثم 550 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 605 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 585 بينما مستوى المقاومة هو 592 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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