شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند أعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 16٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 15٫50 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 19 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 15٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16 بينما مستوى المقاومة هو 16.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد