شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 8٫515 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 8٫60 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 8٫30 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 8٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.45 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط