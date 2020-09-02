شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 3٫525 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands”مما يشير الى إمكانية استمرار الارتفاع لمستويات قد تصل الى 3٫65 ريال كمستوى أول ثم 3٫90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫40 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.45 وبين مستوى المقاومة هو 3.64 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة بروة العقارية (BRES) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 02-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.