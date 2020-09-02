شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 3٫525 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands”مما يشير الى إمكانية استمرار الارتفاع لمستويات قد تصل الى 3٫65 ريال كمستوى أول ثم 3٫90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.45 وبين مستوى المقاومة هو 3.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد