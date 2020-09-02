شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 4٫161 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 4٫235 ريال، ليكون بذلك السهم نموذج "Bollinger Bands” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد،لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3٫95 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫25 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.11 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.21 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط