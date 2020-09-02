شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:30 صباحًا, 2 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومةً ببيانات إيجابية للنشاط الصناعي بالولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً ليبلغ سعر التسوية 45.58 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 42.76 دولار للبرميل، مرتفعة 15 سنتاً.

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