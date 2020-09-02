الأسهم تستهل سبتمبر بتداولات 787 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



سجلت أسواق الأسهم المحلية في أولى جلسات شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أداءً مستقراً رغم التذبذب الطفيف الذي طرأ على مؤشر سوق دبي المالي خلال الجلسة، ليرتفع بنسبة 0.31% بدعم من البنوك، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.13% بنهاية الجلسة، بدعم من العقار والبنوك.

ووصلت السيولة المتداولة في السوقين إلى مستويات مرتفعة، وسط عمليات شراء على أسهم منتقاة، لتبلغ نحو 787.3 مليون درهم، منها 354.88 مليون درهم في سوق دبي عبر تداول 373 مليون سهم، كما شهد سوق أبوظبي 432.44 مليون درهم بتداول 113.8 مليون سهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.31%، مضيفاً 7 نقاط مكاسب للمؤشر العام، بعدما شهد حالة من التأرجح بين المنطقتين الحمراء والخضراء، ليغلق عند 2252.39 نقطة، وسط تفاوت في أداء الأسهم القيادية.

وصعد قطاع البنوك 0.9%، مدفوعاً بأداء «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 0.92% عند 10.9 درهم، وسط تداولات بلغت 69 مليون درهم، كما ارتفع «جي إف إتش» 3.25% إلى 0.635 درهم، بتداول 21.3 مليون درهم و«دبي الإسلامي» 0.97% إلى 4.14 درهم، و«أملاك» 0.62% إلى 0.322 درهم.

واستقر قطاع العقار، رغم تراجع «إعمار العقارية» 0.34% إلى 2.87 درهم، و«إعمار للتطوير» 0.44% إلى 2.25 درهم، مدفوعاً بأداء «أرابتك» بعدما ارتفع سهم الشركة ملامساً الحد الأقصى المسموح به للارتفاع بنسبة 14.94% إلى 0.769 درهم، مسجلاً أعلى قيمة تداولات في السوق بنحو 82.26 مليون درهم، كما ارتفع «داماك» 0.79% و«ديار» 0.33% و«الاتحاد العقارية» 0.32%.

وتراجع مؤشر الاستثمار مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.82% إلى 1.21 درهم، و«سوق دبي» 0.46% إلى 0.863 درهم، فيما قفز «شعاع» 3.03% إلى 0.645 درهم.

وصعد قطاع التأمين، مع ارتفاع «سلامة» 4.29% إلى 0.728 درهم، على إثر عملية بيع الشركة لأسهم تمتلكها في شركة تأمين سعودية، كما ارتفع «أمان» 11.98% إلى 0.598 درهم، و«دار التكافل» 2.77% إلى 0.779 درهم.

وكان قطاع السلع أكبر الرابحين في السوق، مع ارتفاع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 3.33% إلى 0.124 درهم.

وفي النقل، ارتفع «الخليج للملاحة» 2% إلى 0.488 درهم، بينما تراجع «أرامكس» 1.09% و«العربية للطيران» 0.86%.

واتجهت السيولة في سوق دبي إلى سهم «أرابتك» بنحو 82.26 مليون درهم، شكلت 23% من السيولة، ثم «الإمارات دبي الوطني» 69 مليون درهم، و«إعمار» 38.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وعلى صعيد سوق أبوظبي للأوراق المالية، استقر المؤشر العام للسوق، مرتفعاً بنسبة 0.13% بما يعادل 6 نقاط ليغلق عند 4525.4 نقطة، وسط ضغوط من قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.13%، مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.72% إلى 5.58 درهم، بتداول 61.4 مليون درهم، كما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.5% إلى 4.02 درهم، فيما بقي «أبوظبي الأول» دون تغيير، لكنه استقطب سيولة قوية بلغت 119 مليون درهم.

وارتفع قطاع العقار 0.91%، مدفوعاً بأداء أخضر لسهم «الدار» الذي ارتفع بنحو 1% ليغلق عند 2.05 درهم، بتداولات بقيمة 88 مليون درهم.

وصعد قطاع الطاقة، وسط ارتفاع «دانة غاز» 1.65% إلى 0.741 درهم، و«طاقة» 0.68% إلى 1.48 درهم، بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.31% إلى 3.19 درهم.

وارتفع الخدمات 1.87%، مع ارتفاع «الجرافات البحرية» 6% و«أبوظبي للفنادق» 3.17%.

وتراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية 1.3%، وسط تراجع 4 أسهم في القطاع، حيث انخفض «العالمية القابضة» 1.06% إلى 37.5 درهم، بتداول 95.77 مليون درهم، و«الواحة كابيتال» 2.73% إلى 0.963 درهم، و«إشراق» 1.55% إلى 0.381 درهم. واتجهت سيولة المستثمرين إلى «أبوظبي الأول» بنحو 119 مليون درهم، شكلت 27.5% من إجمالي السوق، كما شهد «العالمية القابضة» 95.77 مليون درهم، و«الدار» 88 مليون درهم.

توجهات المستثمرين

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو البيع، مسجلين محصلة بنحو 61.2 مليون دهم، منها 39.7 مليون درهم في أبوظبي و21.5 مليون درهم في دبي. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 245.5 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 306.76 مليون درهم.

وسجل المواطنون شراءً قوياً في السوقين، بمحصلة شرائية بلغت 57.2 مليون درهم، منها 50.4 مليون درهم في أبوظبي، و7 ملايين درهم في دبي، وبلغ الشراء الإجمالي في السوقين نحو 439.3 مليون درهم، بينما باعوا أسهماً بنحو 382 مليون درهم.

وعلى صعيد الاستثمارات حسب النوع، سجلت المؤسسات محصلة بيع بنحو 54.7 مليون درهم، مقابل محصلة شراء للأفراد بنفس القيمة، فيما بلغت مشتريات المؤسسات نحو 491.7 مليون درهم، ومبيعاتهم 546.4 مليون درهم.