أغسطس العظيم: مكاسب قياسية للأسهم والنفط.. انتعاش الإنتاج الصناعي.. بريق الذهب يستمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أسواق الأسهم والمعادن والطاقة تداولات شهر أغسطس/آب على نتائج إيجابية وقياسية لافتة، بفضل الآمال في لقاح يحد من عودة كوفيد -19، وأيضاً بدعم برامج التحفيز الحكومية في اليابان والصين والاتحاد الأوروبي بالإضافة لأكبر اقتصاد في العالم.

وكان أكثر ما ميز تداولات الأسواق خلال الشهر هو الصعود القياسي المتكرر لكثير من المؤشرات وبخاصة الأمريكية، فيما شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قفزات قياسية هي الأخرى غيرت نظر المستثمرين، ومحت علامات التشاؤم التي شابتها جراء مخاوف النمو وعودة الإغلاق، ومنحت المؤشرات بريقاً متجدداً على مدار أسابيع الشهر، ففي بورصة وول ستريت وبدعم صعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا حقق المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية مرتفعة في أغسطس/ آب الماضي، يمكن أن تكون الأفضل في 3 عقود، كما لحقت بها الأسهم الأوروبية واليابانية لتحقق مكاسب شهرية هي الأخرى، بينما في أسواق الطاقة حقق النفط وبالرغم من تراجعه خلال تعاملات الاثنين مكاسب شهرية، على عكس الذهب والذي سجل صعوداً على مستوى جلسة الاثنين لكنه مني بأول خسارة شهرية منذ 5 أشهر.

وعلى مستوى البيانات، توسع النشاط الصناعي في الصين خلال أغسطس بعكس توقعات المحللين، مسجلاً أكبر وتيرة ارتفاع في 9 سنوات، كما عوض إنتاج المصانع في بريطانيا بعض خسائره الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، إذ ارتفع في أغسطس/ آب بأسرع وتيرة منذ ما يزيد على ست سنوات، وإن كان ذلك من مستوى منخفض، وتعافي المصنعين في ألمانيا من إجراءات العزل في أغسطس ونما الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير/ شباط 2018.