وول ستريت عند ذرى قياسية بقيادة «أبل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم يوم الثلاثاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا، حيث بدأ المتداولون شهرًا آخر بالقدم اليمنى واستندوا إلى أفضل أداء في وول ستريت منذ الثمانينيات خلال أغسطس المنصرم.

بلغ المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا ذروة قياسية، الثلاثاء بعد أن صعدت أسهم أبل وعقب بيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين وأوروبا مما أثار جوا من التفاؤل قبيل صدور أرقام لنشاط المصانع الأمريكية.

وأغلق ناسداك مرتفعاً 1.4٪ عند 11939.67، وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق وكذلك كان ستاندرد آند بورز عند مستوى قياسي جديد فوق 3526 بعدما أغلق مرتفعاً 0.8%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 215.61 نقطة أو 0.8% ليغلق عند 28645.66 نقطة.

وقادت «أبل» المكاسب في مجال التكنولوجيا، حيث ارتفع السهم بنسبة 4%. وقد حصل السهم على دفعة مع قيام العديد من محللي وول ستريت برفع أهداف سعار عملاق التكنولوجيا، بعد يوم من تجزئة السهم.