شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق منخفضاً بعد إعلان خطة لجمع 5 مليارات دولار من المستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الثلاثاء بعد إعلان شركة السيارات الكهربائية عن خطة من شأنها جمع تمويل واستغلال الأداء القوي للسهم.



وبناء على وثيقة صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كشفت "تسلا" عن طرحها أسهما بقيمة خمسة مليارات دولار.



وبناء على سعر إغلاق السهم يوم الإثنين عند 498.32 دولار، فإن المعروض للبيع من "تسلا" يقدر بحوالي 10.03 مليون سهم.

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كان قرار "تسلا" بتقسيم السهم قد دخل حيز التنفيذ بداية من أمس الإثنين وأغلق على ارتفاع دافعها القيمة السوقية نحو المرتبة السابعة كأكبر شركة أمريكية من حيث القيمة والتي بلغت أكثر من 450 مليار دولار.



وتواصل "تسلا" أداءها القوي من الناحية المالية وتحركات السهم وأيضا منتجاتها من السيارات الكهربائية ومبيعاتها رغم أزمة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 4.7% إلى 475 دولارا، وسجل أعلى سعر في جلسة الثلاثاء عند 502.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 470.5 دولار.