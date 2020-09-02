شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تعلن حذف شبكة من الحسابات والصفحات المرتبطة بروسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة "فيسبوك" إنها قامت بحذف شبكة صغيرة من الحسابات والصفحات التي قالت إنها على علاقة بمشغلين وجهات روسية.



وذكرت الشركة الأمريكية بأن الجهات الروسية كانت تحاول من خلال هذه الحسابات تجنيد صحفيين لكتابة مقالات ومواضيع عن أمور مثل التمييز العرقي والعنصري وأيضا ربما الهجوم على مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية "جو بايدن".



وتضم الشبكة – بحسب "فيسبوك" – 13 حسابا مزيفا صفحتين عليهما أكثر من 14 ألف متابع، وتم إبلاغ واتخاذ إجراءات تحت إشراف مكت التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

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وأوضحت "فيسبوك" أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الشركة لوقف المعلومات المضللة والقضاء على الحسابات المزيفة.



يذكر أن "فيسبوك" و"تويتر" تعرضتا لانتقادات لاذعة بسبب انتشار المعلومات المضللة وحسابات وحملات مرتبطة بروسيا أرادت التأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتي جاءت بـ"دونالد ترامب" رئيسا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 0.7% إلى 295.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 301.4 دولار وأقل سعر عند 292.7 دولار.