المزروعي: الإمارات ملتزمة باتفـاق «أوبـك بلـس» الأخيـر

أفاد المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بأن شركة أدنوك قد أبلغت عملاءها أنه سيجري تطبيق تخفيض بنسبة 30% في إمداداتها في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن إنتاج الإمارات قد ارتفع إلى 2.6 مليون برميل باليوم في شهر أغسطس، حيث تم اتخاذ تدابير لتعويض هذه الزيادة المؤقتة بسبب ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، الأمر الذي تطلب زيادة في إنتاج النفط والغاز المصاحب.

وأكد المزروعي التزام الإمارات باتفاقية أوبك بلس، كما هو موضح في شهر يونيو، عندما خفضت 100 ألف برميل من حصتها المتفق عليها.