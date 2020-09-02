سهم «كوداك» يقفز 40%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم شركة «كوداك» بنسبة 40%، الثلاثاء وتم تداوله عند 8.50 دولار للسهم الواحد، على خلفية إعلان شركة «دي إي شو» التجارية الكمية عن حصتها غير الفعالة بنسبة 5.2% في الشركة. ما يعني أن الأسهم التي يشترونها ويبيعونها لا تتوافق بالضرورة مع وجهة نظر الشركة طويلة المدى لسهم معين.

كانت أسهم كوداك متقلبة للغاية خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بشكل كبير بعد أن أعلنت إدارة ترامب أنها ستمنح الشركة قرضاً ب 765 مليون دولار للتركيز على إنتاج الأدوية، ثم تعثرت من جديد بعد أن تم تهميش القرض بعد التدقيق التنظيمي والكونجرس. ثم تم الإعلان رسمياً عن القرض لرائد التصوير الفوتوغرافي لمرة واحدة يوم الثلاثاء 28 يوليو/تموز الماضي.

ومع ذلك تخضع كوداك الآن للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، وسط مزاعم بارتكاب مخالفات تثير مخاوف جدية.