شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتعهد بتبني خطوات جديدة لدعم التجارة الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل التلفزيون الصيني عن الرئيس شي جين بينغ بعد اجتماع ترأسه أمس الثلاثاء قوله إن بلاده ستتبنى خطوات جديدة لتعزيز التجارة الخارجية وتسهيل المعاملات التجارية.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أيضاً أن بكين ستعجل برفع جودة التجارة وتحقيق الاستقرار للصناعة وسلاسل الإمداد، بحسب الاجتماع. (رويترز)

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