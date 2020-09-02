شكرا لقرائتكم خبر عن رهن عقاري بمليار درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس الثلاثاء، أكثر من 1.5 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 134 مبايعة بقيمة 340.5 مليون درهم منها 29 مبايعة أراضٍ بقيمة 227.1 مليون درهم و105 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 113.4 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.15 مليار درهم منها 32 رهن أراضٍ بقيمة 1.09 مليار درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 60.31 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة ند الحمر.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين جنيه درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.(وام)

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