شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للتوزيع» تعين مديراً مالياً تنفيذياً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قالت شركة أدنوك للتوزيع في بيان لسوق أبوظبي: إن مجلس الإدارة سيجتمع يوم 3 سبتمبر/ أيلول بالتمرير لتعيين محمد الهاشمي في منصب المدير المالي التنفيذي للشركة اعتباراً من 30 سبتمبر/ أيلول، بدلاً من بيتري بنتي الذي سيغادر الشركة لأسباب عائلية.

ويشغل الهاشمي حالياً منصب المدير التنفيذي للعمليات بالشركة، وشارك عن كثب في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للتوزيع وما تلاه من تواصل مع المستثمرين.

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