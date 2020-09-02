اليورو يقترب من 1.20 دولار مع خسائر «الخضراء»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب اليورو من مستوى 1.20 دولار أمس الثلاثاء بعدما صعد لذروة جديدة عند أعلى مستوى في 28 شهراً بينما ضعفت العملة الأمريكية «الورقة الخضراء» لأقل مستوى لعدة أعوام مع رهان على أن إطار العمل الجديد لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعني استمرار أسعار الفائدة منخفضة لمدة أطول.

وبلغ اليورو 1.1997 دولار في التعاملات في آسيا وهو أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2018 ليسجل مكاسب 7.5% في ثلاثة أشهر.

وشجع إعلان مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي قبول فترات تشهد معدل تضخم أعلى والتركيز على متوسط معدل التضخم ومعدلات توظيف أعلى المتعاملين على بيع الدولار.

وفي أحدث تعاملات، صعدت العملة الأوروبية الموحدة 0.3% إلى 1.1968 دولار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من منافسيها، 0.2% إلى 91.954 بعدما سجل أقل مستوى منذ أبريل/ نيسان 2018 في وقت سابق.

(رويترز)