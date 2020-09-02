

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت «دليفري هيرو»؛ شراكة مع ماستركارد لرقمنة معاملات الدفع عبر جميع علاماتها التجارية في المنطقة. وستستفيد شبكة توصيل الطعام العالمية من خبرة وتكنولوجيا ماستركارد في الإمارات، والسعودية، وغيرهما من دول الخليج، والأردن، ومصر، من خلال العلامات التجارية التابعة مثل «طلبات»، و«هنقرستيشن»، و«زوماتو». تأتي الشراكة بعد أقل من أسبوع على استحواذ «دليفري هيرو» على تطبيق «إنستاشوب» لخدمة شراء البقالة عبر الإنترنت.



قالت شركة إف إم إي فري هولد ميدييشن، ومقرها دبي، إنها تمكنت من حل نحو 5500 نزاع عقاري بين المستثمرين العقاريين ومشتري الوحدات والمستخدمين النهائيين والمطورين خلال السنوات القليلة الماضية بالتعاون مع شركات ومكاتب استشارات قانونية.



حصلت دار التمويل للأوراق المالية على تصنيف الخمس نجوم في تقييم تميز شركات الوساطة التابع لسوق دبي المالي لعام 2019.



قالت شركة إف إم إي فري هولد ميدييشن، ومقرها دبي، إنها تمكنت من حل 5500 نزاع عقاري بين المستثمرين العقاريين ومشتري الوحدات والمستخدمين النهائيين والمطورين خلال السنوات القليلة الماضية.