«تيسلا» تبيع أسهماً بقيمة 5 مليارات دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «تيسلا» في بيان للجنة الأوراق المالية والبورصات أمس الثلاثاء، أنها ستبيع ما قيمته 5 مليارات دولار من الأسهم الجديدة من وقت لآخر وبحسب سعر السوق، وأن البنوك ستبيع الأسهم أيضاً بناء على توجيهات من الشركة.

جاء ذلك وسط الصعود المذهل لأسهم صانعة السيارات الكهربائية وصولاً إلى مستويات قياسية جديدة منذ أن أعلنت الشركة عن تجزئة أسهمها بنسبة 5 مقابل 1.

وتابعت تيسلا في بيانها: «نعتزم استخدام العائدات الصافية، إن وجدت، من هذا العرض لزيادة تعزيز ميزانيتنا العمومية، وكذلك للأغراض العامة للشركة».

وكان سعر السهم قد انخفض بنحو 4% خلال الدقائق الأولى من تداولات أمس الثلاثاء، ثم استعاد بعض خسائره، ويذكر أن القيمة السوقية لشركة «تيسلا» تبلغ الآن حوالي 464 مليار دولار.