الاقتصاد

إفصاحات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت عمومية «الخليج للملاحة» المنعقدة في 31 أغسطس/ آب على تعيين 5 أعضاء لمجلس الإدارة وهم الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان ومحمد الحمادي وعبدالله عطاطرة ووليد محمد وعبدالعزيز العنقري.

قالت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» إن مقدار الربح الصافي المترتب عن بيع حصة من أسهمها في شركة سلامة للتأمين التعاون في يبلغ 39.45 مليون درهم والذي من المتوقع أن يظهر في نتائج الربع الثالث.

أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن تفاهم مبدئي خلال شهر أغسطس 2020 مع بنك البحرين والكويت، لبحث إمكانية استحواذ البنك على بنك الإثمار في البحرين المملوك بالكامل لإثمار القابضة و يتضمن الاستحواذ على بعض الأصول الخاصة بشركة آي بي كابيتال، المملوكة بالكامل لإثمار القابضة.

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