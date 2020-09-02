فريق إماراتي يراقب الإجراءات التصحيحية لطائرة «ماكس»

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، التزامها بضمان عودة آمنة لطائرة بوينج B737 MAX إلى أجواء دولة الإمارات فيما تواصل العمل بشكل مكثف مع إدارة الطيران الفيدرالية وشركة بوينج والناقلات الوطنية الإماراتية للتوصل إلى الحلول المتعلقة بإعادة التشغيل.

وقالت الهيئة رداً على استفسارات ”الخليج 365” إنه يتوقع أن تقترن عودة الطائرة للخدمة على مدى سرعة تطبيق الإجراءات التصحيحية التي ستلي اختبارات الطيران التي قامت بها شركة بوينج مؤخراً كإجراءات تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة ( MCAS ) وتحديث إجراءات تدريب الطيارين بالإضافة إلى اختبار جاهزية تشغيل جميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة.

وأضافت الهيئة أنه تم تشكيل فريق متخصص من الهيئة لمراقبة أنشطة الاعتماد ومراقبة مدى تطبيق الإجراءات التصحيحية والذي يقوم أيضاً بالتواصل مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية للاستفادة من نهجهم في عودة الطائرة للأجواء بشكل آمن مجدداً، ومن المتوقع عودة الطائرة إلى التحليق مجدداً وفق المعطيات المتوفرة حالياً في الربع الأخير من العام 2020.