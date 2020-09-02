شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي» يرفع تقديرات أرباح الأسهم العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع محللو سيتي بشكل كبير توقعاتهم للعائد على السهم في الأسهم العالمية، قائلين إن التقديرات الأولى لهم فور تفشي كوفيد-19 كانت «شديدة السلبية».
وصار البنك يتوقع انكماش العائد لكل سهم عالمياً 30 في المئة في 2020، وهو تحسن ملحوظ عن نزول 50 في المئة كان يتوقعه في أوج أزمة فيروس كورونا.
وهناك تناقض شديد بين ذلك التقدير وإجماع الآراء في تحليل على أساس معاكس لانكماش 18 في المئة في 2020، وهو ما يقول سيتي إنه «يبدو مفرطاً في التفاؤل».
بلغت الأسهم العالمية قمة غير مسبوقة الأسبوع الماضي، إذ تفرض إجراءات تحفيز لم يسبق لها مثيل، والتي بلغت 20 مليار دولار وما زالت في زيادة، تغيراً هيكلياً في كيفية تقييم الأصول المالية.
(رويترز)
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