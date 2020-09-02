شكرا لقرائتكم خبر عن توسع النشاط الصناعي في الصينبأسرع وتيرة منذ 2011 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توسع النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين، مسجلاً أكبر وتيرة ارتفاع في 9 سنوات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسستي «ماركت» و«كاسين»، أمس الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 53.1 نقطة في شهر أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع 52.8 نقطة خلال الشهر السابق له.

وتعتبر القراءة الحالية أكبر وتيرة توسع للنشاط الصناعي في الصين منذ يناير/ كانون الثاني لعام 2011.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم سوف يتراجع عند 52.6 نقطة خلال الشهر الماضي.

وجاءت الزيادة في النشاط الصناعي للقطاع الخاص مع ارتفاع قوي في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي.

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