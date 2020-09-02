شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقترح تسهيل السماح بالتنقيب عن النفط في الغابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الاثنين قواعد مقترحة لتسهيل السماح بعمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في الغابات الوطنية، وهو ما يثير غضب جماعات مدافعة عن البيئة تقول إن هذه الخطوة ستلحق ضرراً بالحياة البرية وتزيد انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

ونشرت هيئة الغابات الأمريكية، وهي ذراع لوزارة الزراعة تشرف على 192 مليون فدان من الغابات والمناطق العشبية، القواعد المقترحة التي ستسرع الأطر الزمنية للموافقة على تراخيص الحفر وتحديد الأراضي المتاحة للتأجير.

وكانت هيئة الغابات قالت في 2018 إنها تخطط لإعادة صوغ قواعدها من أجل تسريع منح أذون للتنقيب عن النفط والغاز في الغابات. (رويترز)

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