الدولار الكندي عند أعلى مستوى أمام «الأمريكــي» منـذ ينـاير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز الدولار الكندي، أمس الأول الاثنين، إلى أعلى مستوى في نحو ثمانية أشهر أمام نظيره الأمريكي، وسجل أكبر شهر من المكاسب منذ يونيو/ حزيران 2019 بدعم من علامات على تعافي الاقتصاد المحلي، وتحسن في شهية المستثمرين للمخاطرة.

وارتفع الدولار الكندي 0.5% إلى 1.3035 مقابل العملة الخضراء، أو 76.72 سنت أمريكي، في أواخر جلسة التداول. وفي وقت سابق لامس أقوى مستوى له أثناء التعاملات منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني عند 1.3016.

وعلى مدار الشهر صعدت العملة الكندية 2.9%، وهذا هو الشهر الخامس على التوالي من المكاسب للدولار الكندي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ 2014 وترجع إلى حد كبير إلى ضغوط واسعة على الدولار الأمريكي، بعد تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم.

واستفاد الدولار الكندي أيضاً من بوادر على تعاف قوي لاقتصاد كندا بعد أن كان هبط بشدة بسبب أزمة فيروس كورونا. (رويترز)