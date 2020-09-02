«نيكاي» الياباني يحصد 6.6%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية أول أمس الإثنين، بدعم آمال أن يقوم خليفة رئيس وزراء اليابان بالاستمرار في تطبيق نفس سياسات شينزو آبي لتحقق مكاسب شهرية كبيرة. وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي استقالته بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي على خلفية تدهور حالته الصحية، لكن تقارير محلية أفادت بأن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا سينضم إلى السباق لخلافة آبي، الأمر الذي ساهم في تهدئة الأسواق، حيث يمكن لحكومة سوجا تمديد التحفيز المالي والنقدي الذي حدده النظام السابق.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 1.1% ليصل إلى 23139.8 نقطة، وعلى صعيد الأداء الشهري، فإن المؤشر الياباني شهد مكاسب بنحو 1430 نقطة أو ما يعادل 6.6% في أكبر وتيرة صعود شهري منذ مايو/ أيار الماضي، وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فقد ارتفع بأكثر من 0.8% مسجلاً 1618.2 نقطة.