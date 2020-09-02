تراجع التضخم يثير قلق المركزي الأوروبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول معدل التضخم في منطقة اليورو سلباً الشهر الماضي لأول مرة منذ مايو/ أيار 2016 ليزيد فرص ضخ البنك المركزي الأوروبي مزيداً من التحفيز من أجل صعود الأسعار التي لم تبلغ الهدف الموضوع لما يزيد عن سبعة أعوام.

ونزل معدل التضخم السنوي في 19 دولة تتعامل باليورو إلى -0.2 في أغسطس/ آب من 0.4 في يوليو/ تموز، ليأتي أقل من توقعات المحللين بقراءة 0.2%، وينخفض كثيراً عن هدف البنك المركزي الأوروبي بانخفاض طفيف عن 2%. ويثير قلق واضعي السياسات تهاوي معدل التضخم الأساسي ما يشير إلى أن أعمق ركود في الذاكرة الحية للكتلة ليس صدمة مؤقتة فحسب بل قد يثبت أن تأثيره في أسعار المستهلكين سيكون أكبر ويمتد لفترة أطول. (رويترز)