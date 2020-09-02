تراجع طفيف للنشاط الصناعي في منطقة اليورو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بوتيرة طفيفة خلال القراءة النهائية في الشهر الماضي، مع ارتفاع الإنتاج والطلب بعد تخفيف قيود ذات الصلة بوباء كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو سجل 51.7 نقطة خلال أغسطس/ آب الماضي بالقراءة النهائية مقابل 51.8 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يسجل 51.7 نقطة خلال الشهر الماضي.

وغم التراجع إلا أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو يواصل التوسع للشهر الثاني على التوالي كون القراءة الحالية أعلى 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش في الأداء.

وبحسب البيانات، فإن كلاً من الإنتاج والطلبيات الجديدة شهدا زيادة للشهر الثاني على التوالي.

وارتفعت الثقة في منطقة اليورو لأعلى مستوى في أكثر من عامين في حين استمرت عمليات خفض الوظائف بشكل حاد.

وسجل النشاط الصناعي في كل من إيطاليا وأيرلندا وهولندا وألمانيا توسعاً خلال الشهر الماضي، في حين شهدت أسبانيا وفرنسا واليونان انكماشاً في الأداء.