شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقاً قياسياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء دعومة بالقطاع التكنولوجي والذي دفع "ناسداك" و"إس أند بي 500" نحو مستويات قياسية جديدة.



وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأن المناقشات لا تزال مستمرة بين زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس للتوصل إلى اتفاق حول حزمة التمويل الثانية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى 56 نقطة في الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ يناير/كانون الثاني عام 2019 مقارنة بـ54.2 نقطة في يوليو/تموز، بينما توقع محللون القراءة 54.5 نقطة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسب 0.4% أو ما يعادل 15 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 42.76 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.7% أو ما يعادل 30 سنتاً وأغلقت جلسة لندن عند 45.58 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 46.2 دولار وأقل سعر عند 45.4 دولار.



وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7% (ما يعادل 215 نقطة) إلى 28645 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28659 نقطة وأقل مستوى عند 28290 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 164 نقطة) إلى 11939 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11945 نقطة وأقل ستوى عند 11794 نقطة.



وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 3526 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3528 نقطة وأقل مستوى عند 3495 نقطة.