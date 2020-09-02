شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستعيدة نغمة المكاسب عقب تعرضها لمبيعات فنية وعمليت جني أرباح عقب بلوغ القمح أعلى مستوى له في أربعة أشهر.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أعلنت أمس الإثنين أن موسم حصاد القمح في الربع اكتمل بنسبة 69%، وهو ما يقل عن متوسط الخمس سنوات بنسبة 77%، لكنه أعلى من توقعات المحللين.

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من ناحية أخرى، وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وتلقى القمح والصويا والذرة دعما في الآونة الأخيرة من مشتريات الصين بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة مع الولايات المتحدة في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.1% وأغلقت جلسة 5.64 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5.68 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.48 دولار.