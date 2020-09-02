شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بعد تحقيق مكاسب شهرية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستفيدة من الضغوط على العملة الأمريكية، وذلك بعد تحقيق المعدن مكاسب شهرية قوية في أغسطس/آب.



هذا، وقد كشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 56 نقطة في الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ يناير/كانون الثاني عام 2019.

Advertisements



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



من ناحية أخرى، صرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأن المناقشات لا تزال مستمرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس للتوصل إلى اتفاق حول حزمة التمويل الثانية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% او ما يعادل خمسة سنتات إلى 28.645 دولار للأوقية، بعد تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 18%، وسجل المعدن أعلى سعر عند 29.235 دولار وأقل سعر عند 27.835 دولار.