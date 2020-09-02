شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الدولار يدفع الجنيه الإسترليني نحو أعلى مستوى في 11 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء محققا أعلى مستوى في أحد عشر شهراً أمام العملة الأمريكية التي أثار ضعفها الطلب من جانب المستثمرين على عملات المخاطرة الأخرى.



يأتي ذلك في أعقاب تصريحات من الاحتياطي الاتحادي ألمحت إلى بقاء معدل الفائدة قرب الصفر في المستقبل القريب مع السماح بارتفاع الأسعار أعلى متوسط التضخم المستهدف (2%) لبعض الوقت.

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لكن على الأرجح، ستظل مكاسب العملة البريطانية تحت الضغط قبيل بيان السياسة النقدية من البنك المركزي المقبل.



كان الجنيه الإسترليني قد ارتفع بنسبة 0.3% أمام الدولار الأمريكي مسجلا 1.3411، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول عام 2019 بينما ارتفع أمام اليرو بأقل من 0.1% إلى 89.31 بنس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة .1% إلى 1.338، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3483 في حين سجل أقل سعر عند 1.3356.