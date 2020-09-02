- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الدولار يدفع الجنيه الإسترليني نحو أعلى مستوى في 11 شهراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء محققا أعلى مستوى في أحد عشر شهراً أمام العملة الأمريكية التي أثار ضعفها الطلب من جانب المستثمرين على عملات المخاطرة الأخرى.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات من الاحتياطي الاتحادي ألمحت إلى بقاء معدل الفائدة قرب الصفر في المستقبل القريب مع السماح بارتفاع الأسعار أعلى متوسط التضخم المستهدف (2%) لبعض الوقت.
لكن على الأرجح، ستظل مكاسب العملة البريطانية تحت الضغط قبيل بيان السياسة النقدية من البنك المركزي المقبل.
كان الجنيه الإسترليني قد ارتفع بنسبة 0.3% أمام الدولار الأمريكي مسجلا 1.3411، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول عام 2019 بينما ارتفع أمام اليرو بأقل من 0.1% إلى 89.31 بنس.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة .1% إلى 1.338، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3483 في حين سجل أقل سعر عند 1.3356.
كانت هذه تفاصيل خبر ضعف الدولار يدفع الجنيه الإسترليني نحو أعلى مستوى في 11 شهراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.