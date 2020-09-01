19 شركة أغلبها خاسرة تضاعفت أسهمها في 5 أشهر

المناطق - الرياض

حققت 19 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية قفزات كبيرة في قيمها السوقية تجاوزت 100 في المائة منذ قاع آذار (مارس) الماضي (الفترة بين 13 و23 من الشهر) الذي سجلت فيه أدنى مستوياتها، حيث ارتفعت أسهم تلك الشركات بشكل يفوق حركة المؤشر العام للسوق الرئيسة بشكل كبير جدا.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن أغلبية هذه الشركات أعلنت خسائر في أرباحها خلال الربع الثاني، وبعضها سجل خسائر في النصف الأول، إضافة إلى تكبد عديد منها خسائر متراكمة في رؤوس أموالها.

ورغم ذلك، فإن هذه الشركات تمتاز بالقيمة السوقية الصغيرة، التي يبحث عنها المضاربون في السوق عادة لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تراوح قيمها السوقية بين 160 و400 مليون ريال قبل انطلاقها.

وتتكون تلك الشركات المدرجة في السوق الرئيسة من قطاعات عدة مختلفة، كقطاعي التأمين وإنتاج الأغذية، إضافة إلى أن بعضها حديث الإدراج في السوق الرئيسة، سواء من خلال الطرح العام أو الانتقال من السوق الموازية “نمو”.

وحول المكاسب السوقية فقد تصدرتها أسهم شركة بحر العرب بقفزة 273 في المائة لترتفع القيمة السوقية بأكثر من 451 مليون ريال إلى 616 مليون ريال، إذ يتداول السهم قرب أعلى مستوى منذ إدراجه، في حين كانت الشركة قد أعلنت خسائر في نتائج الربع الثاني من 2020 بنحو 1.9 مليون ريال، وخسائر 1.7 مليون ريال للربع الأول كذلك.

تلاها أسهم “صناعة الورق” التي صعدت 189 في المائة محققة مكاسب سوقية بلغت 318 مليون ريال، علما بأن الشركة لديها خسائر تراكمية في رأس المال بلغت 8 في المائة، بينما حققت الشركة صافي ربح 3.9 مليون ريال للربع الثاني.

كذلك ارتفع سهم شركة المصافي بنحو 174 في المائة، الذي يعد من بين أسرع الأسهم تحقيقا للمكاسب حيث سجل في آخر سبع جلسات ارتفاعا في سعر السهم تجاوز 50 في المائة، ليحقق أعلى مستوى منذ عام 2014.

ومن بين هذه الشركات التي حققت أسهمها مكاسب كبيرة، ثلاث شركات كانت لديها خسائر متراكمة تجاوزت 20 في المائة من رأسمالها، وهي أسهم شركة الباحة التي قفزت أسهمها 128 في المائة وأسهم شركة شمس التي حققت مكاسب 126 في المائة و”تهامة للإعلان” بمكاسب 119 في المائة.

كما توجد ثلاث شركات أخرى لديها خسائر متراكمة ما بين 8 و18 في المائة، وهي “الأسماك” التي قفزت أسهمها 134 في المائة، و”ساب تكافل” 115 في المائة وأخيرا “صناعة الورق” التي حققت مكاسب 189 في المائة.