شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستقرة عند أعلى مستوى لها في أسبوعين، وذلك رغم صعود هامشي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ومن جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأن المناقشات لا تزال مستمرة بين زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس للتوصل إلى اتفاق حول حزمة التمويل الثانية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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وذكرت الحكومة الأمريكية في بيان بأنها نجحت في استرداد 70% من المبالغ المالية التي أرسلت كحوافز – ضمن حزمة "كورونا" الأولى – لمواطنين متوفين.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بأقل من 0.1% أو بثلاثين سنتاً إلى 1978.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن عشر من أغسطس/آب، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 2001.2 دولار وأقل سعر عند 1969.2 دولار.