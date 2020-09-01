مبادرة لتدريب 100 شاب بمكة على الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي عن مبادرة برنامج تدريبي لـ100 شاب وشابة بمنطقة مكة المكرمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال «الآن نعيش عصر اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، ففي 2015 كان حجم البيانات العالمي 15 زيتا بايت وعام 2020 ازداد ليكون 50 زيتا بايت، وعام 2025 سيرتفع ليكون 175 زيتا بايت، وهذا يعني أنه لو خزنت هذه البيانات على أقراص مدمجة لاستطعنا أن نصل إلى عمل حلقة حول الكرة الأرضية 122 مرة.

وأشار الغامدي إلى أن الاقتصاد العالمي أمامه فرصة لأن يستغل هذا الحجم من البيانات وإطلاق الطاقة الكامنة منها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لاقتصاد متوقع حسب الدراسات ليكون 15 تريليون دولار بحلول عام 2030، متوقعا أن يكون نصيب المملكة من هذا الاقتصاد ناتجا محليا بمقدار 12.4 % بحلول عام 2030، ويكون جله من البيانات والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن 70% من أهداف الرؤية معتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي، مبديا فخره بمرور عام على إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبأن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورها الشباب والشابات بمختلف مؤهلاتهم التعليمية في «سدايا» استطاعت أن تخرج (بوفورات) وإيرادات محتملة بقمية 43 مليار ريال خلال العام الماضي.