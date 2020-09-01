«إعمار المدينة الاقتصادية» توقع اتفاقية اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات

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وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أمس أن المناقشات جارية بين وزارة المالية والصندوق بخصوص قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية في مايو 2011 والمعدل في يونيو 2015 من وزارة المالية إلى الصندوق، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.83 مليار ريال، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص حوالة القرض في حينها.
وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقية الاكتتاب سيدخل الصندوق كمستثمر في الشركة، وذلك عن طريق إصدار الشركة 283 مليون سهم عادي جديد بالقيمة الاسمية التي تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد مقابل ما على الشركة من ديون بموجب حوالة القرض. كما قدمت كل من شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إي رويال كابيتال وشركة إعمار الشرق الأوسط وشركة إم إي استراتيجيك انفستمنتس وشركة إم إي هولدينجز وشركة إم إي بارتنرز ضمانات للصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب.
وتتضمن اتفاقية الاكتتاب عددا من الشروط بما في ذلك:
- إتمام حوالة القرض.
- الحصول على موافقة الهيئة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الديون، وذلك من خلال إصدار (283,333,334) سهما عاديا جديدا للصندوق مقابل كامل القرض المستحق بموجب حوالة القرض والبالغة قيمته (2,833,333,340) ريالا، ليصبح رأس المال بعد الزيادة (11,333,333,340) ريالا.
- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساس للشركة نتيجة لذلك.
- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج الأسهم الجديدة.
- الحصول على أي موافقة أخرى مطلوبة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
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