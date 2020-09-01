شكرا لقرائتكم خبر «إعمار المدينة الاقتصادية» توقع اتفاقية اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية إبرام اتفاقية اكتتاب بالأسهم بتاريخ 31 أغسطس 2020 بين كل من الشركة وشركة دايم الحديثة لإدارة العقارات، وشركة إم إي رويال كابيتال، وشركة إعمار الشرق الأوسط، وشركة إم إي استراتيجيك انفستمنتس، وشركة إم إي هولدينجز، وشركة إم إي بارتنرز، وصندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أمس أن المناقشات جارية بين وزارة المالية والصندوق بخصوص قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية في مايو 2011 والمعدل في يونيو 2015 من وزارة المالية إلى الصندوق، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.83 مليار ريال، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص حوالة القرض في حينها.

وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقية الاكتتاب سيدخل الصندوق كمستثمر في الشركة، وذلك عن طريق إصدار الشركة 283 مليون سهم عادي جديد بالقيمة الاسمية التي تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد مقابل ما على الشركة من ديون بموجب حوالة القرض. كما قدمت كل من شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إي رويال كابيتال وشركة إعمار الشرق الأوسط وشركة إم إي استراتيجيك انفستمنتس وشركة إم إي هولدينجز وشركة إم إي بارتنرز ضمانات للصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب.

وتتضمن اتفاقية الاكتتاب عددا من الشروط بما في ذلك: