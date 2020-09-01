تفاهم بين مركز المعرفة المالية وجمعية حماية المستثمرين الأفراد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز التواصل والمعرفة المالية مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستثمرين الأفراد، ضمن فعاليات اللقاء الافتراضي الذي عقده المركز بعنوان «إدراج الشركات في السوق المالية.. نمو واستدامة».

ووقع المذكرة من جانب المركز وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام المشرف على المركز يعرب الثنيان، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الضبعان.

وأوضح الثنيان أن توقيع مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز ثقافة الحماية المالية والاستثمارية بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية والقانونية في نطاق عمل كل طرف وتعزيز دورهما المشترك في التواصل التشاركي لدعم الشراكات والتبادل المعرفي والتثقيفي ورفع الوعي المالي في المجتمع وتقديم المبادرات التي تصب في خدمة المجتمعين المحلي والاقتصادي.

وأفاد الضبعان بأن مذكرة التفاهم مع مركز التواصل والمعرفة المالي تندرج ضمن جهود جمعية حماية المستثمرين الأفراد بوصفها أول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، والتكامل مع الجهات الحكومية والرقابية والإشرافية، والوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين، وتمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم.