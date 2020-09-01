إلزام القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارا يقضي بإلزام منشآت القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والموصى بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المتعلقة بجائحة كورونا (COVID-19)، وذلك عن طريق الدخول على الموقع الالكتروني للسلامة والصحة المهنية sosh.mlsd.gov.sa.

ويهدف هذا القرار إلى المحافظة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق البروتوكولات الوقائية والمعايير الصحية في بيئة العمل كافة، حيث يقوم صاحب المنشأة بالدخول عبر الرابط وتسجيل بيانات المنشأة، ثم تعبئة عناصر التقييم الذاتي، ويستهدف القرار جميع المنشآت بمختلف أحجامها.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتمدت في وقت سابق الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل.