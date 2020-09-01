شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في برنامج ابتعاث خارجي منته بالتوظيف في نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت نيوم باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس في مختلف قطاعات نيوم ويستمر على مدى أسبوع.

وأوضحت نيوم أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات حديثي التخرج من الثانوية من أبناء وبنات منطقة تبوك ونيوم، وفقا لمعايير دقيقة، مشيرة إلى أن البرنامج يتيح الابتعاث في عدد من المسارات، من خلال فتح المجال أمام الطلاب المبتعثين لدراسة 30 تخصصا، منها علوم البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات، ويمكنهم أيضا مواكبة تطلعات نيوم لتكون وجهة محورية لمستقبل قطاع الطيران والسفر العالمي من خلال دراسة تخصصات إدارة الطيران وإدارة عمليات المطارات وهندسة الطيران، وغيرها من التخصصات في قطاعات الرياضة والصحة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكدت نيوم أن البرنامج يعكس التزامها بالاستثمار في القدرات العلمية لأبناء وبنات المجتمع المحلي عبر اكتشاف مواهب المتقدمين واستقطابهم وتوجيههم إلى دراسة تخصصات متنوعة، لتنمية قدراتهم العلمية في أفضل 100 جامعة حول العالم، مع تعزيز مهاراتهم اللغوية والحياتية والعملية، لقيادة تواكب طموحاتهم وتحقق رؤية نيوم لتكون وجهة عالمية، تتبنى صناعة المستقبل.

ويشارك نيوم في إعداد رحلة الابتعاث الخارجي شركاء من جهات ومؤسسات مرموقة محلية ودولية، تضم وزارة التعليم وجامعة فهد بن سلطان ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، إلى جانب مؤسسة «iie» التعليمية العالمية. وتعمل نيوم بشكل وثيق مع الشركاء لاختيار المبتعثين والمبتعثات وتهيئتهم لاستكمال متطلبات الدراسة في الجامعات العالمية الأكثر تطورا وابتكارا، في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وغيرها.