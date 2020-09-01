تأهيل 100 خريج في التخصصات الهندسية والفنية بقطاع المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة المياه الوطنية إطلاق برنامج «إعداد» في الأول من أكتوبر 2020، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب 100 خريج وخريجة في عدد من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية.

وأوضحت الشركة أن بدء استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج في الخميس الأول من أكتوبر، ويستمر استقبال الطلبات حتى 31 أكتوبر، من خلال المنصة الالكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات، مشيرة إلى أن برنامج «إعداد» يتضمن تأهيلا وتدريبا على رأس العمل لـ 100 خريج وخريجة من مختلف الجامعات وبتخصصات عدة في الشركة وبجميع مناطق المملكة.

وذكرت شركة المياه أن برنامج إعداد سيكون لمدة 12 شهرا، للخريجين بدرجة البكالوريوس المنتظم، كما سيمنح المتدرب والمتدربة مكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 5000 ريال شهريا، وتأمين طبي، ودورات تدريبية ضمن مسارين هما المسار العام، والمسار التخصصي، حيث يشمل المسار العام تنمية وتطوير المهارات السلوكية والإدارية لدى جميع المشاركين، من خلال حضور برامج تأهلهم لاكتساب مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، ومهارات تقديم العروض، ومهارات كتابة التقارير الفعالة، أما المسار التخصصي فسيكون حسب التخصصات الجامعية لهم ويشمل برامج تنمية وتطوير المهارات الفنية التخصصية لدى المتدربين، لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

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وأشارت الشركة إلى أن هدفها من إطلاق برنامج «إعداد» هو المساهمة في تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالكفاءة والمهارة المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات الأخرى، إضافة للمشاركة في تعزيز فرص حصول الخريجين على وظائف في سوق العمل.

برنامج «إعداد»

المستهدف: 100 خريج وخريجة

بدء التقديم 1 أكتوبر 2020

انتهاء التقديم 31 أكتوبر 2020

مدة البرنامج 12 شهرا

مزايا للمتدرب:

مكافأة 5000 ريال شهريا

تأمين طبي

الدورات التدريبية:

ضمن مسارين: