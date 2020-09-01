تأهيل 100 خريج في التخصصات الهندسية والفنية بقطاع المياه

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وأوضحت الشركة أن بدء استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج في الخميس الأول من أكتوبر، ويستمر استقبال الطلبات حتى 31 أكتوبر، من خلال المنصة الالكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات، مشيرة إلى أن برنامج «إعداد» يتضمن تأهيلا وتدريبا على رأس العمل لـ 100 خريج وخريجة من مختلف الجامعات وبتخصصات عدة في الشركة وبجميع مناطق المملكة.
وذكرت شركة المياه أن برنامج إعداد سيكون لمدة 12 شهرا، للخريجين بدرجة البكالوريوس المنتظم، كما سيمنح المتدرب والمتدربة مكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 5000 ريال شهريا، وتأمين طبي، ودورات تدريبية ضمن مسارين هما المسار العام، والمسار التخصصي، حيث يشمل المسار العام تنمية وتطوير المهارات السلوكية والإدارية لدى جميع المشاركين، من خلال حضور برامج تأهلهم لاكتساب مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، ومهارات تقديم العروض، ومهارات كتابة التقارير الفعالة، أما المسار التخصصي فسيكون حسب التخصصات الجامعية لهم ويشمل برامج تنمية وتطوير المهارات الفنية التخصصية لدى المتدربين، لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.
وأشارت الشركة إلى أن هدفها من إطلاق برنامج «إعداد» هو المساهمة في تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالكفاءة والمهارة المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات الأخرى، إضافة للمشاركة في تعزيز فرص حصول الخريجين على وظائف في سوق العمل.
برنامج «إعداد»
- المستهدف: 100 خريج وخريجة
- بدء التقديم 1 أكتوبر 2020
- انتهاء التقديم 31 أكتوبر 2020
- مدة البرنامج 12 شهرا
- مكافأة 5000 ريال شهريا
- تأمين طبي
ضمن مسارين:
- المسار العام ويشمل تنمية وتطوير المهارات السلوكية والإدارية لدى المشاركين
- المسار التخصصي وسيكون حسب التخصصات الجامعية لإكسابهم الخبرة العملية
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