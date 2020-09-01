وزير الطاقة الإماراتى يؤكد التزام بلاده باتفاق أوبك+

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ما زالت ملتزمة تمام باتفاق أوبك+، وهو ما ظهر في يونيو حين نفذت خفضا إضافيا قدره 100 ألف برميل عن حصتها المتفق عليها.

وأوضح بينما زاد إنتاج الإمارات إلى 2.693 مليون برميل في أغسطس، جرى اتخاذ تدابير لتعويض هذه الزيادة المؤقتة بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء للذروة في الصيف بالبلاد، مما يتطلب زيادة إنتاج النفط.

Advertisements

وأضاف أن شركة أدنوك أخطرت عملاءها بعقود محددة الأجل بأن خفضا 30% للمخصصات سيطبق على كافة درجات الخام في أكتوبر.