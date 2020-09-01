شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يشيد بقوة اقتصاد مصر ونجاحه فى الصمود بأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 1 – 9 – 2020 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 على مدار اليوم، ومن بينها تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط على أن الاقتصاد المصرى نجح في الصمود أمام كورونا، البترول تكشف عن تحقيق حقول قارون أقصى إنتاجية بمعدل 30 ألف برميل يومياً .

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة الكورية، من خلال السعى الجاد لجذب المستثمرين وتذليل أى عقبات أمامهم، بما يحفزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات؛ باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، والإسهام الإيجابى في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير، في لقائه مع هونج جين ووك، السفير الجديد لكوريا الجنوبية بالقاهرة، إننا نسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين مع التركيز على القطاعات التنموية والتكنولوجية؛ بما يضمن التوظيف الأمثل للثورة الرقمية على النحو الذى يُسهم في التحول التدريجى للاقتصاد الرقمى بما يواكب المتغيرات العالمية، لافتًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومتى التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيقة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لدولة العراق للمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار، وكذا جهود تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة.

وقالت إن القمة الرئاسية التي عقدت مؤخراً بالعاصمة الأردنية عمان، تمثل محور ارتكاز لتفعيل التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق له، حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى.

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

عقد مجلس أمناء مركز المديرين المصري أولى اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية نائبه المستشار رضا عبد المعطى وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة ينتمون لكبرى الشركات والمؤسسات المالية المصرية وبيوت الخبرة في قضايا حوكمة الشركات وهم، هبه أبو رابيه، نهله كمال، سها سليمان، وأيمن قنديل، أحمد عز الدين.

ووجه عمران الشكر لمجلس الأمناء المنقض فترته، وتقديره لمجهوداتهم المبذولة في إثراء أنشطة المركز وتطويرها، والتي تركت علامة مضيئة في مسيرة أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشاءه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة قارون للبترول لإعتماد نتائج اعمالها عن العام المالى 2019/2020.

وأكد الملا أهمية التطوير والتحديث المستمر لنواحى العمل المختلفة بالشركات البترولية في ظل التحديات التي تواجهها صناعة البترول عالمياً خلال الفترة الأخيرة والتى ضاعفت من أهمية تنفيذ هذا التوجه بالشركات البترولية لدعم قدرتها على تخطى هذه التحديات ورفع كفاءتها في تنفيذ الخطط والبرامج ، كما اكد على أهمية الإلتزام بخطط وبرامج العمل وتحسين الأداء من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب واستحداث آليات متطورة لتحسين مؤشرات الأداء ، فضلاً عن الاستمرار في الالتزام الصارم بمنظومة السلامة والصحة المهنية والإستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

طرحت شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية كراسة شروط على الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وتحديث مصانعها الواقعة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح شركاتها التابعة وخاصة في النواحي الفنية.

ووجهت شركة الدلتا للأسمدة الدعوة لبعض أصحاب الرخص العالمية المتخصصين في صناعة الأسمدة لتقديم عروضهم خلال 3 أشهر لعمل الدراسة الفنية لتطوير مصنعي الأمونيا والميثانول، وتنفيذ الأعمال المقترحة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات الصناعية المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

ومن المستهدف عمل دراسة للمشكلات والمعوقات الفنية بهدف تحسين اقتصاديات "عصب الصناعة" - مصنع الأمونيا - والذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عاما، والذي أدى تقادمه إلى ارتفاع حاد في استهلاك الطاقة إلى حوالي ضعف المعدلات العالمية مما أثر سلبا على ارتفاع استهلاك الموارد الطبيعية من الغاز، وتحقيق خسائر مالية.





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صورة أرشيفية

رصدت بيانات حكومية ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية خلال شهر إبريل الماضي، حيث بلغت 3 تريليون و777 مليار جنيه، مقابل 3 تريليون و67 مليار جنيه في شهر ابريل من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 32.1%، بينما سجلت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 741.4 مليار جنيه في ابريل الماضي، مقابل 864.3 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك بالعملة المحلية ارتفعت إلى تريليون و605 مليار جنيه في ابريل الماضي، مقابل تريليون و247 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 28.7%، بينما كانت التسهيلات بالعملة الأجنبية نحو 507 مليار جنيه في ابريل الماضي، مقابل 624 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019.

وسجل الدين الخارجي المصري تراجعا ملحوظا لأول مرة منذ حوالي 4 أعوام ونصف العام بواقع 1.4 مليار دولار، ليصل إلى 111.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لما جاء في النشرة الشهرية للبنك المركزي الصادرة أمس.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.689 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11233 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13164 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2732 نقطة.

صورة أرشيفية

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-9-2020 ، تباينا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس ، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.82جنيه للشراء، و15.92جنيه للبيع .

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.88 جنيه للشراء، 19.09 جنيه للبيع، مقابل 18.81 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 21.13 جنيه للشراء، 21.35 جنيه للبيع، مقابل 21.04 جنيه للشراء، 21.28 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.39 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل 49.36 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع .

صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا بمصر 867 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط أوقية الذهب من 1988 إلى 1970 دولار بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية.

عيار 18 : 743.15 جنيه

عيار 21 : 867 جنيها

عيار 24 : 990.85 جنيه

الجنيه الذهب : 6936 جنيها

السعر العالمي : 1970 دولار