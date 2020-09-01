شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب أبوظبى للاستثمار واستثمر فى إسرائيل يتفقان على التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب أبوظبي للاستثمار على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إنه وضع خطة للتعاون مع مكتب "استثمر في إسرائيل" وذلك للتعاون الاستثماري المشترك، خلال أول اجتماع يعقده الطرفان لاستكشاف فرص الشراكة ذات الفائدة للطرفين، مع التركيز على جوانب الابتكار والتكنولوجيا.



جانب من البيان

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وأضاف المكتب في بيانه أنه جرى عقد أول اجتماع "لاستشكاف فرص الشراكة ذات الفائدة للطرفين" مضيفا أن التركيز على الفرص في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.

وقال البيان "مع فتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للاستثمار، مكتب أبوظبي للاستثمار يسعى لتمهيد الطريق لها لدخول السوق والاستفادة من فرص نمو الأعمال في الإمارة".